«Динамо» отказалось платить миллионы евро футболисту «Манчестер Юнайтед»

Стало известно о причинах срыва трансфера уругвайского нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в московское «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

Футболист «Манчестер Юнайтед» был готов к переезду в Россию. Однако, руководство столичного клуба отказалось удовлетворить финансовые запросы Кавани. Уругваец рассчитывал на двухлетний контракт с окладом в 8,5 миллиона евро за сезон. Также Кавани требовал выплаты подъемных в размере 15 миллионов евро.

34-летний форвард присоединился к «Юнайтед» в октябре 2020-го. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) на его счету один гол в пяти матчах.

С 2013 по 2020-й Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен». Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат Франции.