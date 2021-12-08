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Среда обитания

Бьющий из-под земли ток убил собаку в Москве

Во дворе московского ЖК доберман погиб от удара током из-за плохо изолированных проводов

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Во дворе московского ЖК «Водный» бьющий из-под земли ток убил добермана одной из жительниц новостройки. Предполагаемой причиной гибели собаки назвали плохо изолированные провода для уличного освещения, передает «Подъем».

По словам проживающих в доме москвичей, в ЖК долгое время не работали фонари, и недавно работники начали проводить тестовые включения. Скорее всего, животное ударило током во время прогулки. На проблему пожаловались и другие владельцы собак, которые заметили, что на одном из участков рядом с домом питомцы начинали странно себя вести и истошно кричать.

Жители решили измерить напряжение тока на участке — оно достигало 60 вольт при выключенных фонарях. Однако электрики из управляющей компании отрицают наличие утечки тока и уверяют, что собака умерла от отравления. Москвичам пришлось написать жалобы коммунальщикам, в мэрию, МЧС и прокуратуру. Труп животного сдали на экспертизу.

На удары током в октябре пожаловались и жители многоквартирного дома в городе Камень-на-Оби. Биться электричеством в здании начали электроприборы, полы и стены. Проблему, по мнению специалистов, вызвали периодические протечки воды в некоторых квартирах и поврежденные из-за них электросети.

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Анна Аверьянова
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