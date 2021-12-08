Российским фристайлистам отказали во въезде в США

Сборная России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп» пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде. Об этом заявила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

Команда оформила визы, но получила отказ на въезд с сертификатами о вакцинации российскими препаратами. Из-за коронавирусных ограничений пересечь границу могут только спортсмены, привитые признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.

«Организаторы Кубков мира не пошли навстречу. В связи с этим, национальная команда по хаф-пайпу была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.

Ранее российских биатлонистов отказались пускать на стадион в Австрии. Эдуард Латыпов и Василий Томшин не могли попасть на тренировку в Хохфильцине из-за забытых телефонов с результатами ПЦР-тестов.