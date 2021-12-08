Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
20:45 (Мск)
Мальмё
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Зенит
Сегодня
20:45 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Группа H. 6-й тур
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Группа E. 6-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа E. 6-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Российским фристайлистам отказали во въезде в США

Президент Федерации фристайла об отказе на въезд в США: организаторы не пошли навстречу

Фото: Федерация фристайла России

Сборная России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп» пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде. Об этом заявила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

Команда оформила визы, но получила отказ на въезд с сертификатами о вакцинации российскими препаратами. Из-за коронавирусных ограничений пересечь границу могут только спортсмены, привитые признанными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами.

«Организаторы Кубков мира не пошли навстречу. В связи с этим, национальная команда по хаф-пайпу была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.

Ранее российских биатлонистов отказались пускать на стадион в Австрии. Эдуард Латыпов и Василий Томшин не могли попасть на тренировку в Хохфильцине из-за забытых телефонов с результатами ПЦР-тестов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на «провокационный вопрос» о нападении на Украину
Губернаторов трех регионов обвинили в недостаточных усилиях для вакцинации
Российский врач назвал два сценария развития пандемии коронавируса
Франция пригрозила России последствиями за посягательство на целостность Украины
Российским фристайлистам отказали во въезде в США
Устроивший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве двух человек
В Москве задумались о новых правилах запуска салютов на Новый год
Пеле госпитализировали
Российского мэра уличили в ретуши фото с люксовыми часами после поездки в Чечню
Российских биатлонистов отказывались пускать на стадион в Австрии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter