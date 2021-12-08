Российских биатлонистов отказывались пускать на стадион в Австрии

Российских биатлонистов не пускали на стадион в Австрии из-за новых ковидных ограничений. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов и Василий Томшин не могли попасть на тренировку в австрийском Хохфильцине из-за забытых телефонов. Чтобы зайти на стадион, спортсменам нужно было предоставить волонтерам результаты ПЦР-тестов с электронной почты. Спортсменов пустили только после того, как они предъявили отрицательный тест на чужом устройстве.

Новые ковидные ограничения, введенные в Австрии из-за распространения штамма омикрон, изменили привычную работу спортсменов. Биатлонисты, не привитые европейскими вакцинами и не имеющие справки о перенесенном заболевании, должны каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. Попасть на стадион спортсмены могут только при наличии аккредитации и отрицательного теста.

Этап Кубка мира пройдет в Хохфильцине с 10 по 12 декабря. Второй год подряд соревнования состоятся без зрителей.