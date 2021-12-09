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Польша назвала поставки из России условием разрешения энергокризиса в ЕС

Замглавы PGNiG Вацлавский: разрешить энергокризис в Европе можно с помощью России

Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Ситуация в европейской энергетике на конец 2022 года складывается довольно сложная, даже кризисная, а разрешить ее можно было бы с помощью дополнительных поставок газа из России. Такие условия на полях 23-го Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне, назвал заместитель главы польской энергетической компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский, передает ТАСС.

По его словам, усилия европейских стран, которые используют имеющиеся возможности, и дополнительный российский газ в состоянии ликвидировать дефицит топлива, что приведет к снижению цен в Евросоюзе.

Госсекретарь Минэнерго Румынии Георге Никулеску, в свою очередь, заявил о необходимости устранить барьеры и препятствия для энергетических потоков. Какие именно препятствия и потоки он имеет в виду, чиновник не уточнил.

Ранее Вацлавский указывал, что если «Газпром» станет поставлять больше газа, то Европа, в особенности Западная, окажется в более безопасных условиях. По словам замглавы PGNiG, хранилища в регионе заполнены на рекордно низком уровне, поэтому вряд ли стоимость топлива упадет до марта-апреля.

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Накануне, 8 декабря, цены на газ на европейских хабах вновь превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Поводом для роста стало как начало зимы, так и обострение ситуации вокруг Украины. По мнению источников в западных политических кругах, нападение России на соседнюю республику поставит крест на «Северном потоке-2». В России отказываются признавать наличие таких планов, но в любом случае не ожидают сертификации газопровода раньше весны.

По данным Gas Infrastructure Europe, к 6 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже 25,6 процента, то есть более четверти купленного и закачанного газа.

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Платон Щукин
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