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Пеле обратился к болельщикам из больницы

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле успокоил болельщиков и показал фото из больницы

Фото: @pele

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле успокоил болельщиков и опубликовал фото из больницы. Пост доступен в Instagram.

«Не волнуйтесь. Я задержусь здесь на несколько дней. К рождественским праздникам я уже поправлюсь!» — обратился к болельщикам Пеле. Он отметил, что последние сеансы химиотерапии в 2021 году стали для него достижением и поводом для радости.

8 декабря 80-летнего Пеле госпитализировали в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что состояние бывшего футболиста оценивалось как стабильное.

В сентябре экс-спортсмену провели операцию по удалению опухоли. После процедуры сообщалось, что состояние Пеле резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Позднее он выписался из больницы и начал проходить курс химиотерапии.

Дарья Коршунова
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