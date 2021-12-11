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Российского шахматиста осудили за помощь Карлсону в борьбе с Непомнящим

Шахматист Шипов о помощи Дубова норвежцу Карлсену в матче с Непомнящим: за сколько?

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский тренер и шахматист Сергей Шипов в своем Telegram-канале осудил россиянина Даниила Дубова за помощь норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону с претендентом из России Яном Непомнящим.

Шипов посчитал, что после случившегося Дубова не стоит привлекать к выступлениям за сборную России. «Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация "Чужой среди своих"», — написал шахматист.

В поединке за шахматную корону Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец добился досрочной победы за 11 партий, последняя из которых прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

25-летний Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года. Он входил в юношескую сборную России и выиграл Олимпиаду до 16 лет.

Анастасия Борисова
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