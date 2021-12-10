Поражение Непомнящего стало крупнейшим в финале ЧМ по шахматам с 1993 года

Поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего от норвежца Магнуса Карлсена в решающем матче чемпионата мира по шахматам стало крупнейшим с 1993 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за шахматную корону норвежский шахматист переиграл россиянина со счетом 7,5:3,5. Карлсен добился досрочной победы за 11 партий. В 1993 году крупную победу одержал россиянин Гарри Каспаров. Он сумел переиграть британца Найджела Шорта со счетом 12,5:7,5.

Карлсен в очередной раз удержал титул чемпиона мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер впервые победил на чемпионате мира в 2013 году.

Непомнящий завоевал право на матч за мировую корону, одержав победу в Турнире претендентов. Он выиграл турнир досрочно.