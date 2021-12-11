Конфликтовавшего с полицейскими из-за маски заслуженного тренера России наказали

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин оштрафован на три тысячи рублей в наказание за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту «Пулково». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Московский районный суд Петербурга привлек тренера к административной ответственности за отказ надеть маску. Отмечается, что Ильин начал конфликтовать с полицейскими из-за их требований прекратить противоправные действия и проследовать в дежурную часть. В связи с этим в его отношении была применена физическая сила.

Заседание суда в отношении Ильина переносилось трижды. Сначала он отказался надеть маску и был удален из зала. Затем он попал в больницу.

О задержании Ильина стало известно 23 ноября. На появившемся в сети видео было показано, как специалист сначала спорит с сотрудницей аэропорта, доказывая, что он не обязан носить маску. Затем к нему подходят сотрудники правоохранительных органов и пытаются убедить его пересмотреть свои действия. После его отказа стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники.