Пожарный выжил во время взрыва в российском городе и попал на видео

Пожар с последующим взрывом произошел возле жилого дома в Якутске. Соответствующее видео разместило издание Sakhapress.

На кадрах видно, что около гаража находятся двое пожарных. Когда один из них отходит, происходит взрыв — и оставшегося у гаража спасателя откидывает в снег на несколько метров.

В пресс-службе МЧС по региону уточнили, что в результате происшествия сотрудник ведомства не пострадал. Пожарного спасла специальная форма, отметили в ведомстве. «Всякое может произойти, никто не застрахован от вспышки, такое не предугадаешь. Но боевая одежда пожарных на такие нагрузки и рассчитана», — рассказали там.

Ранее в Симферополе в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова произошел взрыв газа. В результате происшествия поврежден фасад здания и выбиты окна. Позднее в МЧС сообщили, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет.