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Спорт

В Польше обесценили победы «Спартака» и назвали команду посредственной

Экс-тренер сборной Польши Энгель заявил, что «Спартак» показал посредственную игру в ЛЕ
Ежи Энгель

Ежи Энгель. Фото: Peter Andrews PA / AS / Reuters

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал поражение местной «Легии» от московского «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы (ЛЕ). Его слова приводит Polsat Sport.

Специалист посчитал, что «красно-белые» не показали хорошую игру, из-за чего поляки должны были с легкостью их обыгрывать. «"Легия" проиграла очень слабой команде. Грустно видеть, что наш лучший клуб в Европе проигрывает дома такой посредственной команде, как "Спартак"», — заявил Энгель.

«Спартак» обыграл «Легию» на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте забил полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. На шестой добавленной ко второму тайму минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который поляки реализовать не смогли.

«Спартак» занял первое место в группе C, выйдя напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. «Легия», замкнувшая турнирную таблицу, осталась без еврокубков.

Анастасия Борисова
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