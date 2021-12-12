«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел 12 декабря в Москве. Гости могли открыть счет уже на 11-й минуте встречи, однако Клаудиньо не сумел реализовать пенальти. Затем бразилец все же поразил ворота бело-голубых на 34-й минуте.

«Динамо» сравняло счет только во втором тайме. На 72-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Скопинцев.

Встречу против «Динамо» пропускали лидеры атаки «Зенита» — иранец Сердар Азмун и россиянин Артем Дзюба. Последний, по данным «Чемпионат.com», получил травму колена.

Команды уходят на перерыв лидерами турнирной таблицы чемпионата страны. «Динамо» по-прежнему отстает от идущего на первом месте «Зенита» на два очка.