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«Зенит» лишился Дзюбы перед матчем против «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба травмирован и не сыграет против «Динамо» в матче РПЛ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Зенит» лишился российского нападающего Артема Дзюбы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По данным издания, 33-летний форвард получил травму колена и не сможет помочь команде в центральном матче тура. Таже в заявку не попал иранец Сердар Азмун. На острие атаки «Зенита» сыграет бразилец Клаудиньо.

Встреча пройдет в Москве. «Зенит» после 17 матчей первенства лидирует в турнирной таблице с 37 очками. Динамо — ближайший преследователь команды Сергея Семака. В активе бело-голубых 35 очков.

На счету Дзюбы десять голов в 17 матчах РПЛ. Также он четырежды ассистировал партнерам.

8 декабря сине-бело-голубые провели заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». В этой встрече была зафиксирована ничья со счетом 3:3.

Николай Костюков
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