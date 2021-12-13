Кремль отреагировал на слова Лукашенко об остановке транзита газа

В Кремле ожидают, что «Газпром» выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу по контрактам, и ситуация вокруг Белоруссии не повлияет на это. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на угрозу главы республики Александра Лукашенко остановить транзит газа. Его слова приводит РИА Новости.

Президент Белоруссии подтвердил планы прекратить поставки газа в ЕС в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Он объяснил свою позицию возможностью введения таких санкций, что другого выхода не останется.

Лукашенко говорит о возможности остановки газопровода «Ямал-Европа» уже около месяца. Угроза возникла на фоне планов Польши перекрыть границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В Москве отмечали, что такие заявление глава Белоруссии делает без согласований.

Интервью, в котором Лукашенко говорил о возможной остановке транзита из-за санкций, состоялось на прошлой неделе после того, как о новых ограничительных мерах объявили Евросоюз, США, Великобритания и Канада. В минувшее воскресенье, 12 декабря, стало известно, что Польша и Германия обсуждают новые санкции против Минска.

Одним из итогов последнего санкционного пакета стал отказ государственной компании «Белоруснефть» от планов поставить в Европу нефть из-за отсутствия покупателей.