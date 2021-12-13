Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать Дзюбу в сборную России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт нынешнего наставника команды Валерия Карпина и нападающего Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать Дзюбу в команду выстраиванием новой игровой модели. «Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, то он делает все правильно. Если Артем как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт», — заявил он.

При этом Слуцкий назвал Дзюбу человеком, которому «можно доверить поднять упавшее знамя». «Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — добавил экс-наставник команды.

Ранее Карпин заявил, что поставил точку в вопросе о невызове в команду Артема Дзюбы. Он подчеркнул, что не намерен больше отвечать на вопросы по данной теме.

В сентябре Дзюба сам отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации. Форвард мотивировал это тем, что находится не в оптимальной для этого форме.