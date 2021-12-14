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Спорт

Названа потерянная Хэмилтоном сумма из-за упущенного чемпионства в «Формуле-1»

The Sun: Льюис Хэмилтон потерял около 5,3 миллиона долларов из-за проигрыша в «Формуле-1»

Фото: Hoch Zwei / globallookpress.com

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон потерял около 5,3 миллиона долларов из-за того, что не смог стать победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, такая сумма полагалась 36-летнему британцу за завоевание рекордного восьмого титула в карьере. Отмечается, что Mercedes завоевал Кубок конструкторов, поэтому сотрудники штаб-квартиры и завода команды получат бонус в размере не менее 13 тысяч долларов.

12 декабря Хэмилтон упустил чемпионство в «Формуле-1», проиграв в финальной гонке на Гран-при Абу-Даби голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену. Руководство Mercedes выразило недовольство результатами гонки и отправило в Международную федерацию автоспорта два протеста, которые были отклонены.

Хэмилтон семь раз становился чемпионом «Формулы-1». Для Ферстаппена, выступающего в чемпионате с 2015 года, титул стал первым в карьере.

Анастасия Борисова
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