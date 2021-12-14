ООН призвала США снять санкции с Ирана

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала США снять с Ирана санкции, как того требует договор по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, генеральный секретарь ООН ожидает, что в нынешних переговорах Соединенные Штаты и Иран мобилизуют тот же дух и стремление, которые вылились в заключение СВПД. Дикарло отметила, что жизнеспособной альтернативы полному и эффективному исполнению СВПД нет.

«В этой связи совместно с генсеком я призываю США отменить санкции, как указано в плане, и расширить исключения касательно торговли и нефти в отношении ИРИ», — сказала она. По ее словам, также необходимо расширить со стороны Вашингтона исключения, которые распространяются на определенные виды мирной ядерной деятельности на объектах Бушер, Фордо и на реакторе Арак.

Дикарло подчеркнула, что расширение исключений также требуется для вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран.

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.

