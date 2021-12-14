Владельцам жилья рассказали о способах сэкономить на налогах

Владельцы недвижимости обязаны платить налоги при сдаче жилья в аренду или его продаже. Доцент кафедры бухучета и налогообложения РЭУ имени Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала, в каких случаях налоговая ставка будет ниже, сообщает «Российская газета».

Россияне должны платить налог, если сдают недвижимость в аренду. В этом случае налоговая ставка составит 13 процентов от дохода со сдачи жилья. Однако есть способ сэкономить, если зарегистрироваться как самозанятый. Тогда необходимо будет платить лишь четыре процента, если помещение арендуют физические лица, и шесть процентов, если его снимает юридическое лицо или компания.

Эксперт предупредила, что не стоит пытаться ускользнуть от налога, заключив договор аренды на 11 месяцев. Такие арендодатели ошибочно предполагают, что в этом случае платить не нужно. Если налоговые органы выяснят, что недвижимость сдается, то начислят налог за последние три года, включая текущий, пени и штраф. Попытка уйти от налогов в итоге будет стоить дороже.

Также владельцы недвижимости должны платить налоги с ее продажи — он рассчитывается в зависимости от цены по договору или кадастровой стоимости. При этом риелторы не советуют занижать стоимость жилья в договоре, так как это несет в себе риски при отмене сделки, и покупатель вернет лишь официально обозначенную сумму. Налога можно избежать в том случае, если квартира или дом находятся в собственности более пяти лет. При получении квартиры в дар от близких родственников, при наследовании имущества или приватизации этот срок сокращается до трех лет.

Налог также предусмотрен, если гражданин переуступает недвижимость по договору долевого участия. Доход от такой сделки облагается НДФЛ и составляет 13 процентов для россиян и 30 процентов — для иностранцев. Налог платить не придется, если квартира будет продана за ту же сумму, за которую была куплена.

Ранее в декабре юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров предупредил россиян, что тайная сдача квартиры в аренду и уклонение от налогов может привести к уголовной ответственности. Такой вид наказания грозит арендодателям, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на протяжении трех и более лет. Уголовная ответственность также может последовать, если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей.