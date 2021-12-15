Популярный блогер признался в проблемах с влиятельными родителями жены

Популярный российский блогер Амиран Сардаров в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» признался, что столкнулся с проблемами в общении с влиятельными родителями своей жены Мариам Тилляевой. Он заявил, что те перестали общаться с дочерью, когда Сардаров появился в ее жизни. Выпуск доступен на YouTube-канале Gazgolder.

Один из гостей студии задал Сардарову вопрос, влияет ли финансовое состояние семьи супруги на их отношения. «Скажи честно, ты с ней из-за денег?» — также поинтересовался он. «Я бы хотел больше сказать что-то про личные отношения, так как всегда был открыт, но… Я так скажу: мы с Машей не общаемся с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать», — ответил блогер.

Дедушка Тилляевой Ислам Каримов был первым президентом Узбекистана. По данным StarHit, мать жены Сардарова — дипломат, отец — крупный бизнесмен.

Информацию о бракосочетании Сардаров подтвердил в апреле. Блогер рассказал, что церемония проходила в Лас-Вегасе, а в качестве священника выступил человек в образе певца и актера Элвиса Пресли. На церемонию пригласили только родственников и близких друзей пары.

Сардаров прославился в сети благодаря YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.