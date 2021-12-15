Названы последствия хищения 500 миллионов рублей из российского банка

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» назвал последствия, к которым может привести хищение 500 миллионов рублей хакерской группировкой MoneyTaker у российского банка с его корсчета в ЦБ. По его мнению, подобных попыток в будущем будет все больше, и к этому не стоит относиться как к чему-то из ряда вон выходящему.

Хакерская группировка MoneyTaker смогла похитить деньги российского банка с его корсчета в ЦБ впервые с 2018 года. Об этом сообщается в отчете компании Group-IB.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в отчете. Подчеркивается, что сумма хищения достигла 500 миллионов рублей.

Бесконечная борьба

Никаких особенный последствий для экономики в целом и для банка в частности это преступление нести не будет, считает Кульбака. Вероятнее всего, будет обнаружена дыра в финансовых проводках, проанализирована и затем «заткнута».

«На самом деле, проблема всех подобных преступлений заключается в том, что у нас есть защита, которую делают банки и другие финансовые организации, а с другой стороны, есть нападение, то есть попытки ее взломать. Это, в общем, бесконечная история, в которой всегда будут бороться два этих, так сказать, противоборствующих лагеря. Одни будут устраивать лучшую защиту, другие — способы пройти через эту защиту. Так будет всегда. Это один из эпизодов этой бесконечной борьбы», — сообщил экономист.

500 миллионов — не та сумма, которая может нанести серьезный урон банку, отметил экономист. По его мнению, последствия для финансовой организации будут упираться в то, насколько она сама виновата в случившемся. «Это можно будет понять после проведения подробного расследования. Если банк будет действительно виноват, то на него будут наложены определенные санкции, если банк будет не слишком виноват, то постараются этот вопрос мирно разрешить», — рассказал он. Экономист добавил, что ущерб для владельцев вкладов в этом банке будет зависеть от того, застрахованы ли их вложения.

Резюмируя, Кульбака подчеркнул, что в будущем стоит ожидать увеличения числа подобных преступлений. «С учетом того, что мы все больше уходим в электронные платежи, то и попыток правонарушений в этой сфере будет все больше», — заявил доцент экономических наук РАНХиГС.

В прошлый раз MoneyTaker атаковала по такой схеме ПИР Банк. Инцидент произошел летом 2018 года, тогда злоумышленникам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 миллионов рублей. В октябре 2018 года ЦБ отозвал лицензию у этого банка.