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Нарышкин рассказал о самом страшном наказании для предателей из разведки

Глава СВР Нарышкин: предатели из разведки часто страдают манией преследования

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал о самом тяжелом наказании для предателей из разведки. Его слова в среду, 15 декабря, приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская разведка не занимается ликвидацией предателей, поскольку это «идет вразрез и с устоявшимися сегодня в российском разведсообществе представлениями о заслуженном предателями возмездии». Такие люди часто страдают от чувства вины, приобретают фобии и мучаются с манией преследования.

«Самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести», — заявил Нарышкин.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что российская сторона наиболее тесно сотрудничает с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС, а особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии.

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Евгения Куликова
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