Нарышкин назвал наиболее тесных партнеров СВР России

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, с кем федеральная служба сотрудничает наиболее тесно. Об этом в среду, 15 декабря, пишет РИА Новости.

По его словам, у российской стороны налажено сотрудничество с разведывательными структурами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а особую ценность представляет партнерство с коллегами из Китая и Индии.

Нарышкин подчеркнул, что совместно с разведструктурами стран СНГ и ШОС вырабатываются «общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому». Он также рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США является партнером российской разведки.

Ранее директор СВР заявил, что российская разведка не занимается ликвидацией предателей, но они часто страдают от чувства вины, приобретают фобии и мучаются с манией преследования.