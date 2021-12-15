Захарова назвала резолюцию ООН по климату неприемлемой для России и Китая
Резолюция Совета Безопасности ООН по климату является неприемлемой для 80 стран мира. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что Россия, Индия и Китай не разделяют подходы, отраженные в предложенном проекте резолюции. «Авторы документа — Ирландия и Нигер — при поддержке ряда членов Совбеза представили проект, в котором попытались закрепить выходящую за пределы мандата Совета тематику климата и безопасности», — заявила представитель МИД и назвала такие шаги вызывающими сожаление, особенно на фоне успешных переговоров на саммите в шотландском Глазго.
Представитель МИД отметила, что авторы документа заведомо шли на конфронтацию и представили неприемлемый для ряда стран документ. В проекте, по словам Захаровой, нет объективных научных данных о взаимосвязи климата и безопасности. «Попытки наделить структуры миротворческих миссий ООН несвойственными им функциями без квалифицированный экспертизы мы в принципе считаем неконструктивными, даже скажу более, контрпродуктивными», — подчеркнула дипломат.
Как отметила Захарова, Россия собирается и дальше бороться с изменением климата на профильных площадках, в том числе в формате конвенции ООН об изменении климата. Вместе с Китаем и Индией Россия предложила альтернативный проект.
13 декабря Россия в Совете Безопасности наложила вето на принятие резолюции по климату, предложенной Ирландией и Нигером. Индия также проголосовала против проекта, Китай воздержался. Из-за того что Россия использовала право вето, документ не был принят. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что своим действием Россия «подвела весь мир». В Кремле с этим утверждением не согласились, отметив, что климатическая повестка крайне важна для Москвы.