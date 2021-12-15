Во Франции раскрыли подробности переговоров Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выступил в защиту суверенитета Украины и призвал добиваться выполнения Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон также подчеркнул, что Франция поддержит меры гуманитарного характера, включая освобождение пленных, открытие пунктов пропуска, подтверждение режима прекращения огня.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились провести новые переговоры до конца текущего года.

Путин провел переговоры с Макроном 14 декабря. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и согласились, что нужно продолжить работу Минской группы по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Политики коснулись и миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Кроме того, они обменялись мнениями относительно борьбы с распространением коронавируса.