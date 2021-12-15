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Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь

Американец получил деньги на выплату зарплаты сотрудникам и потратил их на недвижимость

Фото: Unsplash

Американец потратил денежную компенсацию, выделяемую государством на поддержку бизнеса, на различные предметы роскоши. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции США.

Известно, что 46-летний житель Техаса Скотт Дэвис (Scott Davis) получил от властей 3,3 миллиона долларов (242,4 миллиона рублей) в рамках помощи предпринимателям во время пандемии COVID-19. Бизнесмен заявлял, что ему необходимы средства для выплаты заработной платы многочисленным сотрудникам трех собственных предприятий.

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Однако в ходе расследования правоохранительные органы выявили, что в компаниях, принадлежащих Дэвису, отсутствуют работники, которым требуется зарплата. После проверки выяснилось, что на самом деле мужчина потратил полученные деньги на дорогую недвижимость, роскошные автомобили и полеты на частных самолетах.

После расследования растрат власти арестовали американца и предъявили ему обвинения в различных видах мошенничества и отмывании денежных средств. Отмечается, что в случае признания Дэвиса виновным ему грозит максимальное общее наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту дела.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.

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Майя Пономаренко
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