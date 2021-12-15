Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
Американец потратил денежную компенсацию, выделяемую государством на поддержку бизнеса, на различные предметы роскоши. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции США.
Известно, что 46-летний житель Техаса Скотт Дэвис (Scott Davis) получил от властей 3,3 миллиона долларов (242,4 миллиона рублей) в рамках помощи предпринимателям во время пандемии COVID-19. Бизнесмен заявлял, что ему необходимы средства для выплаты заработной платы многочисленным сотрудникам трех собственных предприятий.
Однако в ходе расследования правоохранительные органы выявили, что в компаниях, принадлежащих Дэвису, отсутствуют работники, которым требуется зарплата. После проверки выяснилось, что на самом деле мужчина потратил полученные деньги на дорогую недвижимость, роскошные автомобили и полеты на частных самолетах.
После расследования растрат власти арестовали американца и предъявили ему обвинения в различных видах мошенничества и отмывании денежных средств. Отмечается, что в случае признания Дэвиса виновным ему грозит максимальное общее наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту дела.
В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.