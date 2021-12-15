Названы самые скандальные профессии года

Участники опроса сервиса «Зарплата.ру» назвали самые скандальные профессии в России. 14 процентам россиян в уходящем году приходилось конфликтовать с работниками кол-центров, а 11 процентам — с контролерами QR-кодов. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Следующими в списке идут курьеры (8 процентов), врачи (7 процентов), охранники, сотрудники регистратуры в больницах, кассиры, таксисты (по 5 процентов). Контролеров в общественном транспорте назвали только 2 процента опрошенных.

Сферой, где сложилась самая напряженная обстановка с коммуникациями, стали различные услуги — с проблемами там сталкивалась почти треть (32 процента) респондентов. Еще по 13 процентов ввязывались в конфликтную ситуацию в финансовой сфере (бухгалтерия, банки) и продажах, 10 процентов рассказали о скандалах, связанных с розничной торговлей.

Чаще всего, полагают опрошенные, на психологическое состояние работников влияют стрессовые ситуации (26 процентов ответов), слишком частое общение с незнакомыми людьми (16 процентов), общее недовольство работой и жизнью (15 процентов). Кроме того, каждый десятый указал на сложную обстановку в обществе, а 6 процентов ответов были про негативные последствия пандемии, ненормированный труд и переработки.

Еще четыре процента винят в конфликтах маленькую зарплату специалистов, однако 30 процентов опрошенных считают, что если скандальным сотрудникам поднять зарплату, то количество «нервов» у них снизится. Кроме того, 26 процентов полагают, что скандалистам надо менять работу, 18 процентов — развивать психологическую стойкость, а 12 процентов — чаще отдыхать.

Опрос проводился с 8 по 12 декабря. В нем приняли участие 1730 респондентов из всех регионов страны.

Ранее сервис «Зарплата.ру» выяснил, что главными причинами отказа в трудоустройстве в России являются завышенные зарплатные ожидания (35 процентов) отсутствие опыта (30 процентов), частая смена работы (15 процентов) и высокая компетентность кандидата для должности (восемь процентов).