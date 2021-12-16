Экономист рассказал о причинах инфляции в России

Экономист Сергей Хестанов назвал одной из причин инфляции в России действия правительства, связанные с повышением пошлин и введением квот на экспорт. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул: несмотря на то, что в моменте это способствует торможению инфляционных процессов, подобная политика создает проблемы «буквально на следующий год».

Инфляционные ожидания россиян на следующий год в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув рекордных 14,8 процента. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 процентного пункта. Об этом сказано в исследовании «инФОМ», которое подготовлено по заказу ЦБ.

Действия и последствия

Хестанов отметил, что причин происходящего довольно много и не все из них лежат на поверхности. Отчасти, по его словам, сложившаяся ситуация объясняется довольно высокой инфляцией на мировых рынках, которая началась еще в 2017 году и с тех пор только ускорялась.

«В России заметная часть сельхозпроизводств, особенно в сегменте зерновых, подсолнечника работают на внешний рынок, соответственно, общий рост цен в мире сделал экспорт для них более привлекательным, чем внутренний рынок. На эту тенденцию наложилось, естественно, и ослабление рубля, потому цены поднялись. Правительство, в свою очередь, пытается бороться с этим повышением пошлин на экспорт, введением квот: то есть продать заграницу можно только определенный объем, но не больше. Проблема в том, что торможению инфляции это способствует только в моменте, создавая проблемы уже буквально на следующий год», — сказал экономист.

Он объяснил, что при введении квот и пошлин на следующий год производители просто сажают меньше условной пшеницы, но больше того, что не попадает под ограничения, что создает только больший ком проблем для потребителя.

«Кроме того, есть и инфляция издержек, — добавил Хестанов. — Растут коммунальные платежи, электроэнергия, транспортировка. Особенно это заметно для традиционно недорогих товаров, где затраты на транспорт моментально конвертируются в рост цен для потребителя».

Ранее экономист, финансовый аналитик, бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин заявил, что главными причинами резкого роста инфляции являются внешние факторы, такие как повышение цен у зарубежных поставщиков, а также неурожайный год.