«Спартак» определился с новым главным тренером

Московский «Спартак» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера команды — наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шоу Tutti Convocati.

49-летний Ваноли должен в ближайшее время подписать контракт со столичным клубом. Вечером в среду, 15 декабря, ТАСС сообщил о том, что итальянец прибыл в Москву.

Ваноли сменит на посту португальца Руя Виторию. Последний помог «Спартаку» пробиться в плей-офф Лиги Европы. В Российской премьер-лиге после 18 матчей красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице. Витория покинул «Спартак» днем ранее. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Об интересе «Спартака» к Ваноли сообщалось в начале декабря. Специалист известен по работе в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».