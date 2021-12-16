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Спорт

«Спартак» определился с новым главным тренером

Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время возглавит московский «Спартак»

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Московский «Спартак» определился с кандидатурой на пост нового главного тренера команды — наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шоу Tutti Convocati.

49-летний Ваноли должен в ближайшее время подписать контракт со столичным клубом. Вечером в среду, 15 декабря, ТАСС сообщил о том, что итальянец прибыл в Москву.

Ваноли сменит на посту португальца Руя Виторию. Последний помог «Спартаку» пробиться в плей-офф Лиги Европы. В Российской премьер-лиге после 18 матчей красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице. Витория покинул «Спартак» днем ранее. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Об интересе «Спартака» к Ваноли сообщалось в начале декабря. Специалист известен по работе в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

Николай Костюков
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