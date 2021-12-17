Западные СМИ рассказали об украинцах, готовящихся к отражению российской агрессии на линии соприкосновения в Донбассе. Репортажи с линии фронта опубликовали The Sun и Politico.

Публикации призывают жителей Европы вспомнить о «забытом конфликте» на фоне сообщений иностранных новостных агентств о якобы будущей российской агрессии и вторжении на территорию Украины.

Украинские солдаты заявляют о готовности победить или умереть

Опрошенные The Sun украинские военные подчеркнули свою готовность «сражаться до конца» несмотря на подавляющее техническое и количественное превосходство российских войск. «Для нас это борьба, которую мы не должны проиграть: за право жить как свободные люди в Западной Европе», — заявил британскому журналисту один из украинских офицеров.

Герой репортажа Politico, также украинский военный, рассказал журналисту, что «Россия всегда стремилась захватить Украину». «Они всегда разрушали нашу землю, наш народ», — говорит он. Еще один военнослужащий заявил, что несмотря на семь лет войны, на неподконтрольных Киеву территориях все еще живет «много хороших украинцев», которых нужно поддерживать. Еще один солдат сказал, что в случае вторжения Россию ждет партизанская война «хуже, чем в Чечне».

Запад обвиняют в бездействии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с Politico заявил, что Запад «пляшет под дудку [президента России Владимира] Путина». Он раскритиковал отсутствие реакции западных стран на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР). Чиновник также заявил, что Путин не признает Украину независимым государством и желает ее уничтожить. По словам Данилова, игнорирование Западом российской агрессии против Украины создает опасный прецедент и может спровоцировать китайское вторжение на Тайвань.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Шевченко сказал журналисту The Sun, что если российские войска захватят Украину, то «вся Европа узнает запах войны, который мы постоянно чувствуем уже долгие восемь лет». «Мы никогда не будем рабами и будем бороться до последнего вздоха и нашей последней пули, чтобы оставаться свободными», — сказал он.

Напряженность на российско-украинской границе растет уже несколько месяцев

1 декабря Украина начала стягивать войска в Донбасс. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в регионе находится более половины всего состава Вооруженных сил Украины. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов связалэто с тем, что Россия планирует напасть на республику в конце января или начале февраля, для чего сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов. «Совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — подчеркнул он.