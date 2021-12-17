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Кремль назвал основную задачу российских властей

Песков назвал основной целью властей России создание комфортных условий для бизнеса

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Основной задачей российских властей является создание комфортных условий для отечественного и иностранного бизнеса, такую цель назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается президента, то, вы знаете, он выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов. Президент много делает для этого», — отметил он.

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Также Песков прокомментировал сроки запуска «Северного потока-2». «Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет», — объяснил пресс-секретарь президента.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований. Nord Stream 2 AG продолжает работу над созданием дочерней компании в Германии, чтобы сертифицировать ее как независимого оператора немецкого сегмента.

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Платон Щукин
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