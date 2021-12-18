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Спорт

Губерниев раскритиковал Большунова после провала в квалификации спринта

Телекомментатор Дмитрий Губерниев лыжнику Александру Большунову: нужно уметь держать удар

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российскому лыжнику Александру Большунову нужно научиться держать удар после неудачных гонок. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист раскритиковал спортсмена, упрекнув его в том, что после провала в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Дрездене тот отказался общаться с представителями прессы. «Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чем причина неудач», — добавил Губерниев.

Ранее в субботу, 18 декабря, неудачу Большунова объяснил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. По его словам, спортсмен может плохо себя чувствовать.

Квалификация спринта прошла ранее в тот же день. Большунов не смог выйти в четвертьфинал, заняв в предварительном забеге 31-е место.

Алексей Гусев
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