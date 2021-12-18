В ФЛГР объяснили провал Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира

Провал Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене может быть связан с плохой формой россиянина. Так неудачу спортсмена в интервью «Чемпионат.com» объяснил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Специалист также отметил, что гонка проходила на специфической трассе. «Значит, Саша сейчас не готов, немного не повезло. Может быть, все еще плохо себя чувствует», — заявил Крянин.

Квалификация спринта прошла ранее в субботу, 18 декабря. Спортсмен не смог выйти в четвертьфинал, заняв в предварительном забеге 31-е место. У россиян преодолеть первый этап квалификации смогли Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне и четырехкратный призер Олимпиады-2018. Также на счету россиянина победы в общем зачете Кубка мира в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.