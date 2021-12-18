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Американских фанатов испугало общение Овечкина с одноклубниками во время матча

Хоккеист Александр Овечкин эмоционально пообщался с одноклубниками во время матча НХЛ

Фото: James Carey Lauder-USA TODAY Sports / Reuters

Пользователи сети обратили внимание на эмоциональное общение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с одноклубниками во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». Комментарии доступны в Twitter журналиста Альберто Ногуеры.

После неудачного розыгрыша большинства в первом периоде Овечкин раскритиковал нападающего Даниэля Спронга, объясняя, что тому нужно делать на площадке. «Спронгер, иди на этот гребаный пятачок!» — сказал россиянин товарищу по команде. После этого Спронг забросил шайбу.

Американских фанатов испугала манера общения Овечкина. «Если бы на меня так наорали, я бы точно заплакал и уже никогда не вышел на лед», «Не надо дразнить русского медведя. Вот как выглядит Алекс Овечкин, когда недоволен», — писали юзеры.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин отметился заброшенной шайбой. Для россиянина гол стал 752-м в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он находится на четвертом месте в истории лиги. Он сократил отставание от идущего третьим Яромира Ягра еще на одну шайбу, теперь россиянину до чешского хоккеиста остается 14 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 30 матчей. Он забросил 22 шайбы и сделал 25 результативных передач. В списке бомбардиров россиянин делит первое место с канадским форвардом «Эдмонтон Ойлерс» Конором Макдэвидом.

Анастасия Борисова
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