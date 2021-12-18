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Овечкин сократил отставание от Ягра еще на одну шайбу

Александр Овечкин забросил 752-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Яромира Ягра

Фото: JG/YH/DF / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на чужой площадке обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 18 декабря, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей одной из шайб отметился российский форвард Александр Овечкин.

Для россиянина гол стал 752-м в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он находится на четвертом месте в истории лиги. Он сократил отставание от идущего третьим Яромира Ягра еще на одну шайбу, теперь россиянину до чешского хоккеиста остается 14 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 30 матчей. Он забросил 22 шайбы и сделал 25 результативных передач. В списке бомбардиров россиянин делит первое место с канадским форвардом «Эдмонтон Ойлерс» Конором Макдэвидом.

Алексей Гусев
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