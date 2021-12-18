Олимпийская чемпионка назвала тупыми и злыми критиков Большунова

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала тупыми и злыми критиков лыжника Александра Большунова. Ее цитирует «Чемпионат.com».

«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Нельзя осуждать Сашу», — отметила Резцова. Она поддержала спортсмена и выразила уверенность, что он покажет свое мастерство на Олимпиаде, до которой осталось около месяца.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал спортсмена, упрекнув его в том, что после провала в квалификации спринта тот отказался общаться с прессой. «Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чем причина неудач», — добавил Губерниев и посоветовал лыжнику научиться держать удар после провальных гонок.

18 декабря Большунов не смог преодолеть квалификацию в индивидуальном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене. Лыжник занял 31-е место.