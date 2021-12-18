Президент UFC отказался от слов о страхе бойцов перед Чимаевым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался от слов о страхе бойцов перед шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает FightTime со ссылкой на интервью Даниэлю Кормье.

«С моей стороны было несправедливо так сказать, потому что это правда — Нил Магни готов принять этот бой хоть сегодня», — признал Уайт.

Ранее президент UFC выразил уверенность, что бойцы боятся Чимаева и поэтому отказываются от поединков с ним.

30 ноября Чимаев бросил вызов сразу трем соперникам. Спортсмен предложил подраться Броку Леснару, Жоржу Сен-Пьеру и Кормье. Он назвал бойцов легендами и пообещал побить каждого из них. Ответил на вызов только Магни. Он отметил, что еще в 2020 году был согласен на схватку с Чимаевым, который на тот момент не входил в рейтинг UFC.

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации.