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В Госдуме оценили замену роcсийского гимна на советский перед боем Бетербиева

Валуев: не стоит обращать внимание на инцидент с российским гимном перед боем Бетербиева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На замену российского гимна на советский перед боем боксера Артура Бетербиева с американцем Маркусом Брауном не стоит обращать внимание. Так инцидент оценил бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Музыка одинаковая. Есть смысл упомянуть, чтобы они такого больше не делали, но не больше», — посоветовал спортсмен. Он также поздравил с победой россиянина.

Ранее 18 декабря Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Для россиянина эта победа стала 17-й (17 — нокаутом) в 17 боях. 31-летний Браун потерпел второе поражение при 24 победах (16 — нокаутом).

Перед поединком, который проходил в Монреале, организаторы включили гимн СССР вместо гимна России во время представления участников.

Алексей Гусев
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