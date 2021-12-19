Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на Кубке мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял 12-е место в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен допустил три промаха и отстал от лидера на 49,3 секунды. Победителем стал француз Эмильен Жаклен, преодолевший дистанцию за 35 минут и 54,8 секунды и допустивший один промах. Далее на пьедестале расположился его соотечественник Кентен Фийон-Майе и норвежец Тарьей Бе.

Ранее 19 декабря российская биатлонистка Кристина Резцова впервые в карьере завоевала индивидуальную медаль, финишировав третьей в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. 25-летняя россиянка завоевала бронзовую медаль. Отечественная биатлонистка уступила шведке Эльвире Эберг, которая заняла первое место, и Жюлии Симон из Франции.

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе. Соревнования пройдут с 6 по 9 января 2022 года.