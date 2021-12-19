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Российская биатлонистка Резцова завоевала медаль в масс-старте на Кубке мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова выиграла бронзу на этапе Кубка мира

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова впервые в карьере завоевала индивидуальную медаль, финишировав третьей в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя россиянка завоевала бронзовую медаль. Отечественная биатлонистка уступила шведке Эльвир Эберг, которая заняла первое место, и Жюлии Симон из Франции. Лучший результат среди соотечественниц Резцовой по итогам гонки показала Ульяна Нигматуллина, занявшая седьмое место.

Резцова призналась в эфире «Матч ТВ», что готова плакать после завоевания первой личной награды. «Карьера теперь точно делится на "до" и "после". Самое классное, что теперь чувствую, что могу бороться в каждой гонке», — отметила она.

Резцова — дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой и тренера Леонида Резцова. В феврале 2021-го она сама стала матерью.

Николай Костюков
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