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Футболистка сборной России показала фигуру в откровенном купальнике

Футболистка сборной России Ксения Коваленко опубликовала фото в бикини с Глушаковым

Фото: @kovalenko_ksenia11

Футболистка сборной России и московского ЦСКА Ксения Коваленко показала фигуру в откровенном купальнике. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На снимках Коваленко запечатлена вместе с выступающим за подмосковные «Химки» Денисом Глушаковым. На фото девушка позирует в бассейне в голубом бикини и ковбойской шляпе.

«Я и моя обезьянка», — подписала пост спортсменка. «Какие вы классные», «Повезло Дениске», «Кайфовые», — оценили фотографии подписчики.

В сентябре Глушакова вернули в состав сборной России, в которую его не вызывали с 2018 года. Однако октябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022 полузащитник пропустил из-за травмы.

Андрей Стрельцов
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