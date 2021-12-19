Футболистка сборной России показала фигуру в откровенном купальнике

Футболистка сборной России и московского ЦСКА Ксения Коваленко показала фигуру в откровенном купальнике. Пост доступен в Instagram спортсменки.

На снимках Коваленко запечатлена вместе с выступающим за подмосковные «Химки» Денисом Глушаковым. На фото девушка позирует в бассейне в голубом бикини и ковбойской шляпе.

«Я и моя обезьянка», — подписала пост спортсменка. «Какие вы классные», «Повезло Дениске», «Кайфовые», — оценили фотографии подписчики.

В сентябре Глушакова вернули в состав сборной России, в которую его не вызывали с 2018 года. Однако октябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022 полузащитник пропустил из-за травмы.