Попавший на «Миротворец» экс-замглавы МВД Украины опроверг гражданство России

Отстраненный от должности МВД Украины Александр Гогилашвили, попавший в базу данных сайта «Миротворец», опроверг наличие гражданства России. Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».

«Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция», — подчеркнул экс-замглавы ведомства.

Он также прокомментировал инцидент на въезде в Донецкую область. Свое поведение бывший замминистра объяснил сложным эмоциональным состоянием. Он заявил, что на него в 2019 году было организовано покушение, поступали угрозы семье, было заведено уголовное производство спустя три месяца после назначения на должность, однако какое, бывший заместитель министра не раскрыл.

Гогилашвили также оценил информацию о проживании в одном доме с начальником государственного разведуправления Украины Кириллом Будановым. Он подчеркнул, что глава ГУР — его друг, которого экс-замглавы МВД пригласил пожить у себя на время ремонта, однако попросил не связывать его личные дела и общественную деятельность во властных структурах.

Ранее стало известно, что Гогилашвили попал в базу данных сайта «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные пророссийских активистов и «агентов Кремля». Среди причин - нарушение им законодательства Украины о гражданстве и наличие у него российского паспорта, а также нападение на полицейских и присвоение себе полномочий при руководстве сотрудниками украинской полиции.

Кабинет министров Украины отстранил Гогилашвили от должности по требованию президента республики Владимира Зеленского. Это произошло после инцидента, случившегося с замминистра на въезде в Донецкую область, где он спровоцировал конфликт с полицейскими и чуть не устроил с ними драку.

