В России оценили возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил возможность наступления в России очередной волны коронавируса из-за распространения нового омикрон-штамма. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По словам министра, этому сможет противостоять накопленный опыт врачей. «Мы за этот период приобрели уже большой опыт и борьбы, и медицинских мероприятий, которые позволяют нам останавливать или управлять процессом», — констатировал он.

По данным оперштаба на 19 декабря, в России за сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 10 214 790.

По последним подсчетам, омикрон-штамм выявили у 25 россиян. К наиболее распространенным симптомам отнесли насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание и першение в горле. Однако одним из самых необычных симптомов мутации назвали потерю аппетита. Кроме того, есть данные о жалобах инфицированных пациентов на повышенное ночное потоотделение.

Как говорил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ Роман Зиновкин, омикрон-штамм успешно вытесняет другие варианты COVID-19. Однако на нем развитие вируса не остановится, поскольку он приводит к новым мутациям.