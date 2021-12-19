Названы новые симптомы омикрон-штамма коронавируса

Британские ученые из организации ZOE COVID Study представили список симптомов, которые наиболее часто встречались у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Журналисты Daily Express изучили перечень и назвали неожиданный новый признак, сообщает РИА Новости.

Распространенные симптомы

ZOE COVID Study проанализировала данные, полученные от людей, использовавших приложение организации. В результате исследования к наиболее распространенным симптомам омикрон-штамма COVID-19 ученые отнесли насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание и першение в горле. Однако одним из самых необычных симптомов мутации назвали потерю аппетита.

Потеря аппетита

В ZOE COVID Study заявили, что омикрон-штамм нередко сопровождается потерей аппетита. По мнению российских ученых, этот признак кажется логичным. Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина заявила, что пациенты с любым вариантом коронавируса теряют аппетит.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что каждый заразившийся коронавирусом сталкивается с разными признаками заболевания. Единственный симптом, объединяющий предыдущие штаммы COVID-19, — поражение легких, однако омикрон-штамм способен провоцировать бронхит. Попович напомнила, что коронавирус вызывает чувство усталости и ухудшение настроения, которое может повлечь за собой потерю аппетита.

Врач-физиотерапевт Семен Гальперин связал потерю аппетита при омикрон-штамме с повышением температуры. Он добавил, что все простудные заболевания обладают похожей клиникой. «При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — отметил медик.

Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз Лариса Попович Биолог

Ночной симптом

Врачи из Южной Африки, где впервые возник новый штамм COVID-19, сообщили о другом признаке мутации. Они рассказали о жалобах инфицированных пациентов на повышенное ночное потоотделение.

Терапевт Амир Хан призвал включить этот и другие симптомы омикрон-штамма в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Таким образом фиксировать случаи инфицирования и распространения вируса станет значительно легче.

Будущее омикрона

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Роман Зиновкин спрогнозировал эволюцию коронавируса. По его мнению, за омикрон-штаммом последуют другие мутации COVID-19.

В эволюции побеждает тот, кто вытесняет из какой-то экологической ниши своих конкурентов. Омикрон сейчас успешно этим занимается — вытесняет другие штаммы коронавируса Роман Зиновкин Биолог

Зиновкин подчеркнул, что новые варианты коронавируса могут развиваться уже сейчас. Ученый добавил, что вакцинация помогает смягчить последствия распространения этого штамма. По его мнению, следует приступить к разработке препаратов для борьбы с омикроном.

25 россиян заразились омикрон-штаммом коронавируса

Происхождение омикрона

Российские ученые Виталий Зверев и Петр Чумаков прокомментировали версию о разработке омикрона биохакером. Они допустили, что это возможно в теории. Однако Зверев подчеркнул, что не разделяет версию об искусственном происхождении омикрон-штамма.

По мнению Зиновкина, омикрон эволюционировал от альфа-варианта в теле человека, у которого присутствовали нарушения иммунной системы.