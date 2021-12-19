Девушка Саакашвили рассказала о его проблемах с памятью

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к наступлению инвалидности. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины и его девушка Елизавета Ясько. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга», — поделилась она новостями о состоянии экс-президента. Ясько не стала уточнять, о чем именно идет речь, но пояснила, что это отражается на координации движений, а заболевания — очень серьезные.

Ранее в декабре Ясько рассказывала, что в тюремной больнице к Саакашвили применяют «психотропные пытки», а после голодовки у него оказался поврежден мозг. По ее словам, несколько недель назад политику прописали снотворное в больших дозах, после которого он начал жаловаться на тревогу, проблемы со слухом и зрением. О пытках говорил и адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.