Запад предупредили об отдаче после отключения России от SWIFT

Россия готова к потенциальному отключению от системы SWIFT, но для Запада такой шаг грозит серьезной отдачей, предупреждает The Economist. Издание указывает, что дестабилизация экономики рискует отразиться, в первую очередь, на Евросоюзе.

Как пишет издание, в случае отключения системы российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений — российский аналог SWIFT). Но Западу в этом случае придется сложнее, ведь ЕС получает 35 процентов поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов, отмечает The Economist.

В публикации также говорится, что применение системы SWIFT в качестве оружия против России сподвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога.

США заявили о готовности ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины. В качестве крайней меры называли отключение России от международной платежной системы SWIFT. С таким требованием выступали и в Европарламенте. «ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы. Депутаты потребовали, чтобы российскую сторону могли в любой момент отключить от SWIFT.

Российские власти настроены весьма скептически на этот счет. «Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — говорил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В свою очередь исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом со стороны США и отметил, что такой шаг будет невыгоден всем.

Как сказал бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, новые санкции против России введут, только если Москва нападет на Киев. Предупреждения о возможных ограничениях со стороны Вашингтона он считает попытками сдержать действия России.

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