Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Запад предупредили об отдаче после отключения России от SWIFT

The Economist: отключение России от системы SWIFT грозит серьезной отдачей для ЕС

Фото: Reuters

Россия готова к потенциальному отключению от системы SWIFT, но для Запада такой шаг грозит серьезной отдачей, предупреждает The Economist. Издание указывает, что дестабилизация экономики рискует отразиться, в первую очередь, на Евросоюзе.

Как пишет издание, в случае отключения системы российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений — российский аналог SWIFT). Но Западу в этом случае придется сложнее, ведь ЕС получает 35 процентов поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов, отмечает The Economist.

В публикации также говорится, что применение системы SWIFT в качестве оружия против России сподвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога.

Материалы по теме:
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря

США заявили о готовности ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины. В качестве крайней меры называли отключение России от международной платежной системы SWIFT. С таким требованием выступали и в Европарламенте. «ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы. Депутаты потребовали, чтобы российскую сторону могли в любой момент отключить от SWIFT.

Российские власти настроены весьма скептически на этот счет. «Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — говорил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В свою очередь исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом со стороны США и отметил, что такой шаг будет невыгоден всем.

Как сказал бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, новые санкции против России введут, только если Москва нападет на Киев. Предупреждения о возможных ограничениях со стороны Вашингтона он считает попытками сдержать действия России.
.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятность введения «адских санкций» против России
Попова заявила о праве оперштаба принимать решение о закрытии границы России
Запад предупредили об отдаче после отключения России от SWIFT
Министр обороны ФРГ призвала к персональным санкциям против руководства России
Парикмахер-стилист назвала способы сохранить здоровье волос зимой
В российской школе проведут проверку после инцидента с пощечиной ученику
Российским медикам пообещали выплаты по двойному тарифу за работу в выходные
Вучич предрек Европе «энергетический хаос»
В Сочи из-под земли вырвался 23-метровый фонтан воды
Союз таджикистанцев высказался о запрете на работу в такси с зарубежными правами
Следователя по делу скопинского маньяка пригласили в СК из-за пропавшей женщины
В Сирию прибыли делегации из России и ДНР
Российской актрисе закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter