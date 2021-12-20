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В Финляндии раскритиковали сборную России по хоккею за игру в форме СССР

Бывший премьер-министр Финляндии Стубб о сборной России в форме СССР: оскорбительный жест

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб раскритиковал сборную России по хоккею за игру в форме СССР в матче Кубка Первого канала против Финляндии. Пост доступен на странице экс-главы правительства в Twitter.

«Я удивлен и разочарован тем, что России разрешили играть в форме CCCP. Эта комбинация букв символизирует режим, убивший миллионы невинных людей», — написал Стубб. Он назвал этот жест оскорбительным и не относящимся к спорту или чему-либо другому.

По словам Стубба, победа Финляндии не имела особого значения. «Гораздо важнее, что этими буквами были жестоко аннексированы страны хоккейной семьи», — отметил чиновник.

19 декабря сборная России проиграла национальной команде Финляндии и лишилась Кубка Первого канала. Как и в победных матчах против Канады, Швеции и Чехии, российские хоккеисты выходили на лед в форме СССР. Это связано с тем, что Федерация хоккея России отмечает 75-летие. В декабре 1946-го в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.

Дарья Коршунова
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