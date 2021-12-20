Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции

Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо столичного Роспотребнадзора ритейлерам от 15 декабря.

Были ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца. При этом речи о полном запрете овощей и фруктов не идет, ситуация касается продукции лишь нескольких зарубежных предприятий. Причиной введенных ограничений стал риск отравлений из-за выявленных пестицидов. Магазинам также предписали изъять указанные в овощи и фрукты с полок.

Также под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. Проведенные лабораторные исследования выявили в образцах ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

В Минсельхозе заверили, что запрет не вызовет перебоев в поставках и роста цен. Там указали, что доля импорта товаров попавших под запрет предприятий в общем объеме незначительна.

В начале ноября сообщалось, что в лимонах производства турецкой компании Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi выявлен пестицид хлорпирифос. До этого заместитель начальника отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте управления санитарного надзора Роспотребнадзора Дмитрий рассказал о запрете ведомства на ввоз в Россию мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci из-за того же пестицида, концентрация которого превышала в продукции максимально допустимый уровень.

С начала этого года Россельхознадзор также начал запрещать ввоз в страну кормов для домашних животных с ГМО. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предупредила, что такая ситуация приведет к банкротству многих предприятий отрасли, а новые ограничения противоречат самой идее запрета. Подавляющая часть такой продукции предназначена для кошек и собак, которых не употребляет в пищу человек.