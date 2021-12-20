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Итальянцы поиздевались над игрой Кокорина и посоветовали ему обратиться к Путину

Пользователи сети придумали хэштег #KOKOMANIA для футболиста Александра Кокорина

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Пользователи сети придумали хэштег #KOKOMANIA для нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина из-за его неудачных выступлений в составе команды. Высказывания недовольных доступны в Twitter.

Местные фанаты начали создавать о футболисте издевательские мемы. «Кокорин — слишком большая величина для футбола. Поэтому он выходит на поле в меховых тапочках, а не в бутсах», «Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда». Еще один пользователь разместил гифку с президентом России Владимиром Путином, посоветовав Кокорину обратиться к нему за помощью.

6 декабря сообщалось, что «Фиорентина» досрочно разорвет с Кокориным контракт, действующий до 2024 года, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду. Руководство уже ищет подходящие команды для Кокорина, чтобы в январе избавиться от игрока.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он защищал цвета сборной России.

Анастасия Борисова
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