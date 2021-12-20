Адвокат оценил информацию о видео основателя Group-IB на случай смерти

Адвокат основателя Group-IB Ильи Сачкова Сергей Афанасьев встретится в СИЗО с подзащитным после информации о том, что год назад тот отправил своим близким видеообращение на случай своей смерти или ареста. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает РБК со ссылкой на адвоката.

По данным издания, Афанасьеву ничего не известно об этом видео. Родственники и его подзащитный не говорили ему о том, что получали такое видеопослание. Юрист отметил, что опросил окружение экс-главы Group-IB, но не узнал, слова каких источников цитирует Forbes. Он отметил, что навестит Сачкова, чтобы проверить его состояние, а также узнать, действительно ли существовало это видео.

Ранее 20 декабря Forbes сообщил со ссылкой на источники о том, что примерно год назад бизнесмен разослал своему ближайшему окружению запись на случай своей смерти или ареста, которая начиналась словами: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме». Сачков предполагал, что его могут отравить или обвинить в госизмене. В подтверждение этих прогнозов он рассказал о слежке за собой.

Расследованием уголовного дела против него занимается следователь ФСБ Алексей Хижняк, который прежде вел следствие по делу гражданина США Пола Уилана, осужденного на 16 лет строгого режима за шпионаж. До сих пор неизвестна суть предъявленных Сачкову обвинений. Его дело связывали с приговоренным за сотрудничество с ФБР полковником ФСБ Сергеем Михайловым и передачей американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США.

Вместе с тем в окружении Сачкова полагают, что дело о госизмене появилось в связи с его выступлением на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с IT-предпринимателями, которая прошла в июле 2020 года в Казани. Тогда основатель Group-IB с трибуны заявил о том, что глава группировки Evil Corp. Максим Якубец ездит по Москве на Lamborghini с номерами «ВОР» и «каждый инженер мира» знает, что он является компьютерным преступником, создателем вирусов, «но ни один российский государственный орган — ни полиция, ни ФСБ, ни МИД — просто на это никак не отвечают».

По данным властей США, хакеры из Evil Corp. причастны к хищению 100 миллионов долларов при помощи вируса Dridex, который заразил компьютеры частных лиц, банков и компаний в 40 странах мира. А глава компании Якубец, считает Минфин США, оказывает поддержку российским властям в их «злонамеренной» деятельности в киберпространстве.

Сачкова арестовали 29 сентября. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».