Стало известно о видео на случай смерти или ареста основателя Group-IB

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков предупреждал друзей и родных о своем возможном аресте или убийстве. Об этом стало известно из сообщения Forbes со ссылкой на источники.

По их словам, примерно год назад бизнесмен разослал своему ближайшему окружению запись на случай своей смерти или ареста, начинающуюся словами: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме». Сачков предполагал, что его могут отравить или обвинить в госизмене в том числе. В подтверждение этих прогнозов он рассказал о слежке за собой.

Расследованием уголовного дела против него занимается следователь ФСБ Алексей Хижняк, который прежде вел следствие по делу гражданина США Пола Уилана, осужденного к 16 годам строгого режима за шпионаж. До сих пор не известна суть предъявленных Сачкову обвинений. Его дело связывали с приговоренным за сотрудничество с ФБР полковником ФСБ Сергеем Михайловым и передачей американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США.

Вместе с тем в окружении Сачкова полагают, что дело о госизмене появилось в связи с его выступлением на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с IT-предпринимателями, которая прошла в июле 2020 года в Казани. Тогда основатель Group-IB с трибуны заявил о том, что глава группировки Evil Corp. Максим Якубец ездит по Москве на Lamborghini с номерами «ВОР», и «каждый инженер мира» знает, что он является компьютерным преступником, создателем вирусов, «но ни один российский государственный орган — ни полиция, ни ФСБ, ни МИД — просто на это никак не отвечают».

По данным властей США, хакеры из Evil Corp. причастны к хищению 100 миллионов долларов при помощи вируса Dridex, который заразил компьютеры частных лиц, банков и компаний в 40 странах мира. А глава компании Якубец, считает Минфин США, оказывает поддержку российским властям в их «злонамеренной» деятельности в киберпространстве.

Сачкова арестовали 29 сентября. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».